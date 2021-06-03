Россиянам объяснили об опасности забытых страниц в соцсетях

Мошенники могут «угнать» странницы аккаунтов, в которые пользователи давно не заглядывали. Об этом рассказал специалист по информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов.

«Странички в социальных сетях, которые владельцы давно оставили без внимания, могут быть „угнаны“, а вместе с ними „угнаны“ и цифровые личности. Дело в том, что там пароли никто не обновлял, поэтому и „угнать“ их проще», — рассказал он в интервью радиостанции Sputnik.

Специалист посоветовал защищать свою цифровую личность. Для этого нужно соблюдать правила кибергигиены и регулярно обновлять пароли во всех соцсетях.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов ранее рассказал о том, как обезопасить себя во время покупки туристических путевок. Специалист завил, что россиянам необходимо внимательнее проверять сайты по поиску билетов. В частности, при покупке путевок необходимо проверять адресную строку сайта. Наткнуться на мошенников также можно при использовании сомнительных ссылок и рекламных баннеров.