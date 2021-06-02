Киберэксперты рассказали, как обезопасить себя от мошенников во время покупки путевок

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал о том, как обезопасить себя во время покупки туристических путевок. Специалист завил, что россиянам необходимо внимательнее проверять сайты по поиску билетов. Об этом сообщило агентство URA.RU.

«Если мы ищем популярные турагентства или агрегаторы, то искать следует именно через поисковую систему и смотреть именно основную поисковую выдачу. Нужны не рекламные объявления, которые сверху со звездочками или сбоку появляются, а именно основная выдача, которая идет под номерами», — заявил специалист.

Ульянов отметил, что при использовании сомнительных ссылок и рекламных банеров, велик риск наткнуться на мошенников. По его словам, недобросовестные программисты способны создать сайт-фальшивку для обмана покупателей.

При покупке путевок необходимо проверять адресную строку сайта. Ссылка может указывать на то, что сайт принадлежит мошенникам. Обычно название сайта-подделки отличается от оригинала лишь деталями.

Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов отметил, что в адресной строке должно быть уведомление о безопасном подключении.

«У вас в адресной строке в левом углу, в самом начале, должен быть значок замочка. Он должен быть закрытым. Его отсутствие или открытость говорят о том, что данный ресурс незащищенный», — отметил Следов.

Ранее киберпреступность назвали угрозой нацбезопасности России. Число преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, значительно выросло в стране за последние годы.