Россиянам объяснили, куда стоит жаловаться на запуск петард и фейерверков

Юрист, судебный представитель Василий Воробьев рассказал россиянам, куда стоит обращаться с жалобами по поводу петард и запуска фейерверков на Новый год. По словам эксперта, с такими претензиями лучше звонить в МЧС России, а не в полицию, написал сайт NEWS.ru.

«Если мы говорим про шум, нужно иметь в виду, что его уровень на улице особо никак не регламентирован, в отличие от помещений. Шуметь в здании — запрещено, а то, что на улице — есть определенные нормы безопасности именно в отношении запуска фейерверков. Если требования нарушаются, то это относится к нормам пожарной безопасности. Формально вы можете обратиться в МЧС с просьбой проверить соблюдение требований. В данной ситуации полиция, наверно, ничем не поможет», — сообщил юрист.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил властям определить места, которые будут разрешены для запуска пиротехники вдали от приютов и зоопарков. А депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить продажу пиротехники несовершеннолетним. По словам политика, который ссылается на медиков, использование петард без соблюдения техники безопасности может быть чревато ожогами, травмами кистей рук и пальцев.