Общество 22 мая 2023, 03:59 Россиянам объяснили, кто может не платить за капитальный ремонт Юрист Кудерко: жильцы аварийных домов могут не платить за капремонт Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Читать 360tv в

Юрист Елена Кудерко перечислила категории граждан, которые могут не платить за капитальный ремонт. Эксперт отметила в первую очередь жильцов дома, который признали аварийным, написал «Царьград».

Также от оплаты капитального ремонта могут освободить пожилых и малообеспеченных граждан, которых поддерживает государство. Еще это люди в возрасте 80 лет и старше, которые живут одни или с родственниками — пенсионерами или инвалидами.

Реклама

По словам юриста, компенсация составит часть понесенных расходов пропорционально нормативной площади для человека, но платить некоторую сумму все равно придется.

Кроме того, собственников, которые имеют льготу на оплату жилья, также освобождают от части платежей за капитальный ремонт. К ним относятся ветераны труда, инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, многодетные семьи и другие.

Жителям Московской области ранее объяснили, как тратятся деньги, которые собирают в качестве взноса на капитальный ремонт. В министерстве ЖКХ региона отметили, что их тратят на ремонт фасадов, крыши, кровли и внутренних инженерных систем.