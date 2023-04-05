Подмосковье 05 апреля 2023, 00:30 Жителям Подмосковья объяснили, на что идут собранные на капремонт средства ФКР

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Жителям Московской области рассказали, как тратятся деньги, собранные в качестве взноса на капитальный ремонт. В министерстве ЖКХ региона заверили, что они идут на ремонт фасадов, крыши, кровли, внутренних инженерных систем.

Также эти средства тратят на приведение в порядок подвалов и фундаментов, установку общедомовых счетчиков и замену устаревших лифтов.

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В 2023 году в Подмосковье отремонтируют 1151 многоквартирный дом, где живут более 150 тысяч человек. На эти цели направили более 11 миллиардов рублей. Там обновят 450 лифтов, приведут в порядок системы газоснабжения на 779 объектах и починят крышу еще в 130.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что масштабный ремонт и замена коммунальных сетей в Московской области начнутся сразу после окончания отопительного сезона.

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