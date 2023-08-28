Эксклюзив 28 августа 2023, 14:15 Россиянам объяснили, кто будет отвечать за пересмотр зарплат бюджетникам Депутат Бессараб: финблок кабмина определит пересмотр зарплат бюджетникам РИА «Новости»

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МРОТ в России решили поднять на 18,5% с 1 января 2024 года. После этого должны измениться и заработные платы сотрудников бюджетной сферы. Отвечающий за финансы блок федерального или регионального правительств проследит за тем, чтобы новые оклады соответствовали квалификации каждого работника. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с «360».

«Прежде всего, это финансовый блок правительства, если это федеральные структуры власти. Если это региональные, то это соответствующий блок в региональном правительстве», — рассказала она, говоря о том, кто будет оценивать квалификацию сотрудников.

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Как правило, к моменту изменения минимального размера оплаты труда уже поданы и отработаны все соответствующие бюджеты, отметила депутат.

«Если с 1 января изменения, то с нового года специалисты будут оцениваться по новым соответствующим системам по оплате труда», — добавила Бессараб.

По ее словам, положения об оплате труда могут поменять и в коммерческом секторе.

«Я хочу напомнить, что выполнение условий соответствия МРОТ обязательно для всех работодателей. Конечно, все будет зависеть от региональных МРОТ. То есть в регионе минимальный размер оплаты труда может несколько отличаться», — подчеркнула депутат.

Власти видят, что регионы уже меняют свои условия и уже принимают новые решения. Это уже абсолютно и подтверждено соответствующими изменениями, заключила собеседница «360».

Ранее Бессараб заявила о том, что после повышения минимального размера оплаты труда в России в 2024 году, зарплаты всех работников бюджетной сферы тоже пересмотрят. По ее мнению, оклады нужно сделать соответствующими квалификации каждого специалиста.