Россиянам объяснили, кому назначают «почетные» выплаты | 360°

Общество 30 октября 2022, 02:31 Россиянам объяснили, кому назначают «почетные» выплаты Доцент Лебединская сообщила о праве россиян получить статус «почетного гражданина» РИА "Новости"

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Обладатель статуса «Почетный гражданин города» дает право на определенные льготы и привилегии. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Звание присваивается пожизненно за достижения в области экономики, науки и искусства, а также образования и здравоохранения. Также этот статус могут получить и те, кто сделал вклад в правопорядок и сохранение окружающей среды.

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Некоторые льготы устанавливаются на федеральном уровне, к ним относится бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако большая часть мер поддержки носит региональный характер.

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К примеру, в Ставрополье почетные граждане могут получать от 500 до двух тысяч рублей в месяц. А в Самаре выплата составляет до 50 тысяч в год.

В Москве почетные горожане получают 57 383 рубля в месяц, а в Санкт-Петербурге размер выплаты зависит от МРОТ.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец сообщила, что часть граждан России имеют право получать более высокую пенсию своего умершего супруга. Переход на «чужую» пенсию возможен при получении выплат по случаю потери кормильца.