Россиянам рассказали о законном способе получить «чужую пенсию» | 360°

Общество 23 сентября 2022, 04:07 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о законном способе получить «чужую пенсию» Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга РИА «Новости»

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Часть россиян имеют право получать более высокую пенсию своего умершего супруга. О том, как это сделать и какие есть нюансы, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Экономист сообщила, что переход на «чужую» пенсию возможен при получении выплат по случаю потери кормильца.

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«Поэтому супруг должен доказать, что находился на иждивении. Это может быть, если гражданин получал социальную или меньшую пенсию по старости, или является инвалидом», — пояснила она.

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Иванова-Швец подчеркнула, что человек в этом случае будет получать сумму за минусом 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии, поэтому сначала стоит оценить, выгоден ли такой переход.

Кроме того, важно учитывать: при оформлении «чужой» пенсии могут теряться специальные доплаты.

Иванова-Шварц также рассказала, что существует возможность получать накопительную часть выплат умершего супруга. Но уточнила, что это возможно лишь в том случае, если человек умер до выхода на пенсию.

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