Россиянам объяснили, когда нужно перезагрузить смартфон

Смартфон нужно перезагружать в случае, если он начал тормозить, зависать, медленно реагировать. Об этом рассказала бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

«Стоит сначала почистить кэш, избавиться от ненужного софта, проверить работающие в фоновом режиме приложения или удалить их. Скорость работы аппарата обычно увеличивается после этих действий», — рассказала она агентству «Прайм».

Эксперт порекомендовала устраивать профилактику раз в неделю или раз в три месяца, отключая устройство на пять минут или перезагружая его. Тем не менее нужно учитывать, что телефон со временем так или иначе начнет работать медленнее. И в этом случае перезагрузка уже не поможет. Если гаджет устарел, то нужно просто приобрести новый.

Эксперты ранее рассказали, что зарядные устройства, купленные не в официальном магазине, могут представлять опасность для гаджета, а иногда и для его владельца. Лучше покупать зарядку у производителя гаджета. Поддельное устройство может повредить порт зарядки смартфона или стать причиной замыкания и возгорания.