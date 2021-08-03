Россиянам подсказали, как выбрать безопасное зарядное устройство

Зарядные устройства, купленные не в официальном магазине, могут представлять опасность для гаджета, а иногда и для его владельца. Об этом для радио Sputnik рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Зарядное устройство и вообще все дополнительное оборудование лучше покупать у производителя гаджета. Оборудование, купленное в других магазинах, скорее всего, будет стоить дешевле, но это отразится на качестве.

Эксперт объяснил, как отличить поддельное зарядное устройство.

«Зайдите на сайт производителя и посмотрите, сколько зарядное устройство стоит у них на сайте. В силу каких-то особенностей в других местах цены могут быть ниже до 10%, но все, что меньше, должно вызывать подозрение. Также стоит смотреть на качество упаковки. Если вам продают комплектующие в „мешочке“, стоит задуматься», — посоветовал Кусков.

Поддельное зарядное устройство может повредить порт зарядки смартфона, а в худшем случае может стать причиной замыкания и возгорания.