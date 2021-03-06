Россиянам объяснили, когда их машину могут забрать за долги прошлого хозяина

Автомобиля можно лишиться не только из-за собственной задолженности. Есть шанс, что машину конфискуют и выставят на торги за долги прежнего хозяина.

Подобная ситуация возможна только в отдельных случаях, объяснил агентству «Прайм» доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«В случае долгов владельца автомобиля, на его имущество, в том числе и на автомобиль может быть наложен арест», — заметил он.

Условия ареста имущества должника прописаны в статье 80 закона «Об исполнительном производстве». Это грозит либо запретом на распоряжение им, либо на ограничение права пользования, либо изъятием.

К такому исходу событий нужно быть готовым только в том случае, если на момент заключения договора купли-продажи автомобиль находился под арестом.

Чтобы исключить подобное, до самой сделки стоит выяснить все подробности о машине. Например, не наложен ли на нее арест. Проверить сведения довольно легко: их можно получить в ГИБДД или на сайте службы судебных приставов.

Если машина арестована, то сделка купли-продажи считается незаконной. Новый владелец не сможет переоформить приобретенное авто на себя в ГИБДД. Тогда машину действительно могут конфисковать, но даже при таком раскладе это можно оспорить в суде.