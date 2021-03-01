Законодатели намерены защитить россиян от расплаты за чужие долги

Член думского Комитета палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб планирует внести на рассмотрение коллег законопроект, который поможет избежать ситуаций, когда людям приходится погашать долги, сделанные их полными тезками и ровесниками. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что при определении должника применяется лишь три идентификатора: ФИО, дата и место рождения. Чтобы избежать путаницы, Бессараб предложила использовать другие виды персональных данных, такие как ИНН или СНИЛС.

По мнению члена думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, это новшество должно ускорить решение возможных проблем.

«Но необходимо, чтобы эти графы скорее появились на документах об исполнительном производстве и стали обязательными к заполнению», — добавил он.