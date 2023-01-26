26 января 2023, 07:51
Россиянам объяснили, когда делать прививку от кори
Роспотребнадзор напомнил, кому и когда делать прививку от кори
Не все россияне знают или помнят, когда им ставили прививку от кори. Роспотребнадзор рассказал РИА «Новости", что нужно делать в таких случаях.
В ведомстве сообщили, что если человек не помнит либо в его медицинской карте отсутствует информация о вакцинации от кори, ему необходимо сдать анализы на антитела. По уровню антител медики определят, нужно ли ставить прививку или нет.
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При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте одного года, повторная прививка ставится в шесть лет. Если человек не получал прививку или всего один раз вакцинировался в указанные возрасты, то ему до 36 лет рекомендуется сделать это. После 36 лет рекомендуется тем, кто контактировал с больным корью.
В ведомстве добавили, что в России с 3 апреля по 31 декабря 2023 года планируют провести подчищающую иммунизацию против кори. Соотвествующий проект поостановления в Роспотребнадзоре уже разработали.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские вирусологи приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от «кракена».
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