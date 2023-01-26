Общество 26 января 2023, 07:51 Россиянам объяснили, когда делать прививку от кори Роспотребнадзор напомнил, кому и когда делать прививку от кори Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Читать 360tv в

Не все россияне знают или помнят, когда им ставили прививку от кори. Роспотребнадзор рассказал РИА «Новости", что нужно делать в таких случаях.

В ведомстве сообщили, что если человек не помнит либо в его медицинской карте отсутствует информация о вакцинации от кори, ему необходимо сдать анализы на антитела. По уровню антител медики определят, нужно ли ставить прививку или нет.

Реклама

При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что обязательной вакцинации подлежат дети в возрасте одного года, повторная прививка ставится в шесть лет. Если человек не получал прививку или всего один раз вакцинировался в указанные возрасты, то ему до 36 лет рекомендуется сделать это. После 36 лет рекомендуется тем, кто контактировал с больным корью.

В ведомстве добавили, что в России с 3 апреля по 31 декабря 2023 года планируют провести подчищающую иммунизацию против кори. Соотвествующий проект поостановления в Роспотребнадзоре уже разработали.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские вирусологи приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от «кракена».