Россиянам объяснили, какие продукты нельзя сочетать

Проблемы с пищеварением могут возникнуть, даже если приготовить блюдо из отборных продуктов. Причина кроется в их несовместимости друг с другом.

Шеф-повар Владимир Павлов объяснил радио Sputnik, какие продукты лучше употреблять раздельно. Сочетание многих из них чревато ощущением тяжести в желудке, изжогой и другими неприятными ощущениями.

«Самое распространенное блюдо — мясо с картошкой. Но крахмальный картофель не очень сочетается с животным белком мяса, поэтому вызывает брожение в желудке», — пояснил Павлов.

Шеф-повар не советует сочетать мясо и с мучными изделиями — это способствует набору веса, а организму сложно усваивать животный белок вкупе с медленными углеводами. Дискомфорт принесет и сочетание мяса и фруктов. Последние лучше употреблять в пищу за 15-20 минут до мясных блюд или через два-три часа после еды.

«Горячие блюда перевариваются гораздо дольше, чем фрукты, которые начинают бродить в желудке уже минут через 15», — заметил Павлов. Лучшим тандемом он назвал мясо и овощи.

Не самым полезным оказалось и любимое многими сочетание томатов с сыром — моцареллой или фетой. Оказывается, из-за их союза происходит повышенное отложение солей.

«В томатах есть определенная кислота, она вступает в реакцию с кальцием, которым богат сыр, поэтому их лучше разводить», — сказал шеф-повар.

Не слишком хорошим союзом он назвал сочетание огурцов с помидорами — при нем разрушаются определенные витамины. На состояние желудка плохое влияние окажут картофель вместе с томатами, поскольку помидоры лишатся своих полезных свойств из-за крахмала.

«Овощи упадут бесполезным грузом в ваш желудок», — резюмировал Владимир Павлов. Вообще ни с чем не сочетается дыня. Шеф-повар назвал ее уникальным сезонным продуктом.