Россиянам объяснили, как себя вести при встрече с бродячими собаками

Родители смогут защитить себя и ребенка от бродячих собак, если будут соблюдать простые правила. Агрессивное поведение по отношению к бездомным животным недопустимо.

Тонкости поведения при встрече с бродячими собаками объяснил РИА «Новости» главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

Если на прогулке с детьми семья столкнулась с бездомным животным, то при угрозе его нападения важно быть между собакой и ребенком. Так последнего можно отгородить от опасности.

«С собой необходимо иметь средства защиты — например, перцовый баллончик, на случай если нападение неизбежно», — добавил Гладилин.

Вести себя агрессивно по отношению к бродячим собакам нельзя, как и поворачиваться к ним спиной. При возможности в МЧС посоветовали медленно отойти от животных, бежать от них не стоит.

При перемещении на велосипеде отгородиться от собаки можно именно этим средством передвижения.

В Находке на прошлой неделе стая бездомных псов напала на восьмилетнюю девочку. Приморский СК начал проверку.