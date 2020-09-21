facebook_pixel
    21 сентября 2020, 06:12

    Россиянам объяснили, как себя вести при встрече с бродячими собаками

    Александра Ломейко

    Родители смогут защитить себя и ребенка от бродячих собак, если будут соблюдать простые правила. Агрессивное поведение по отношению к бездомным животным недопустимо.
    Россиянам объяснили, как себя вести при встрече с бродячими собаками

    Тонкости поведения при встрече с бродячими собаками объяснил РИА «Новости» главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.

    Если на прогулке с детьми семья столкнулась с бездомным животным, то при угрозе его нападения важно быть между собакой и ребенком. Так последнего можно отгородить от опасности.

    «С собой необходимо иметь средства защиты — например, перцовый баллончик, на случай если нападение неизбежно», — добавил Гладилин.

    Вести себя агрессивно по отношению к бродячим собакам нельзя, как и поворачиваться к ним спиной. При возможности в МЧС посоветовали медленно отойти от животных, бежать от них не стоит.

    При перемещении на велосипеде отгородиться от собаки можно именно этим средством передвижения.

    В Находке на прошлой неделе стая бездомных псов напала на восьмилетнюю девочку. Приморский СК начал проверку.

    Новости SMI.FM