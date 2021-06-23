Россиянам объяснили, как не заболеть от кондиционера в жару

Чтобы не заболеть от кондиционера в жару нужно соблюдать два правила. Перед его установкой нужно правильно выбрать место, чтобы не пришлось сидеть под потоком холодного воздуха. Также следует выбирать подходящий температурный режим и избегать резких перепадов. Об этом радио Sputnik рассказала терапевт Татьяна Романенко.

«Если вы зашли с жаркой улицы, то не надо включать кондиционер сразу на 16 градусов. То есть температурный интервал должен быть не больше шести-восьми градусов. Если вы заходите с жары в помещение, вы должны постепенно охлаждать воздух. То же самое касается и машины», — объяснила врач.

По словам Романенко, сидеть под кондиционером целый день категорически нельзя, поэтому нужно выбрать подходящее место для его установки. Она отметила, что расстояние от кондиционера до работающего за столом человека должно быть полтора-два метра, а дуть он должен в сторону. Собеседница посоветовала регулярно чистить фильтры в кондиционере, чтобы там не накапливались пыль и бактерии.

Сейчас в московском регионе действует «оранжевый» режим погодной опасности из-за жары. Его продлили до полудня четверга, 24 июня. Аномально высокая температура воздуха в столице и Подмосковье продержится до конца недели.