Оранжевый уровень опасности из-за жары продлили в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за очень высокой температуры до полудня четверга, 24 июня. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

До этого предупреждение действовало до 23:00 вторника, 21 июня

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении учреждения, которое привело РИА «Новости».

Период действия предупреждения в Москве и Московской области — до 12:00 24 июня. Среднесуточная температура, как отмечается, будет выше нормы на 7-10 градусов.

Пришедшая на европейскую часть России аномальная жара установила температурный максимум для 22 июня, побив рекорды 1917 года. В Москве воздух раскалился до + 31,9 градуса. Это на 0,1 градуса больше прошлого рекорда.

Аномальная жара во многих регионах России будет стоять всю неделю. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как нужно питаться, чтобы лучше переносить высокие температуры и не терять работоспособность.