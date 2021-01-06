Россиянам объяснили, как избежать переохлаждения во время долгих прогулок

«Для того чтобы избежать переохлаждения, нужно, естественно, тепло одеваться, по погоде. Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Еще есть, например, стельки с подогревом или перчатки — ими тоже можно воспользоваться», — пояснила Землянухина.

По словам собеседницы, перед выходом на прогулку необходимо адекватно оценить свои возможности и захватить из дома термос с горячим чаем или кофе, чтобы согреться. Землянухина отметила, что зимой на улице ни в коем случае нельзя греться алкоголем.

«Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться», — добавила врач. Если во время прогулки стало холодно, то не стоит геройствовать. В этот момент необходимо зайти в помещение и согреться.

Ранее врач-дерматолог Николай Арсентьев рассказал, как правильно носить защитную маску на морозе. Он подчеркнул, что СИЗ на холоде нужно менять чаще — хотя бы раз в полчаса. Разница температур на улице и под маской приводит к образованию конденсата, а это вредно для кожи.