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    06 января 2021, 08:24

    Россиянам объяснили, как избежать переохлаждения во время долгих прогулок

    Андрей Иванов

    Долгие прогулки на новогодних праздниках могут привести к переохлаждению. Чтобы сохранить свое здоровье, нужно здраво оценивать свои возможности и одеваться по погоде. Об этом RT рассказала врач общей практики Анна Землянухина.
    Россиянам объяснили, как избежать переохлаждения во время долгих прогулок

    «Для того чтобы избежать переохлаждения, нужно, естественно, тепло одеваться, по погоде. Обувь должна быть такой, в которой ноги не слишком потеют. Еще есть, например, стельки с подогревом или перчатки — ими тоже можно воспользоваться», — пояснила Землянухина.

    По словам собеседницы, перед выходом на прогулку необходимо адекватно оценить свои возможности и захватить из дома термос с горячим чаем или кофе, чтобы согреться. Землянухина отметила, что зимой на улице ни в коем случае нельзя греться алкоголем.

    «Люди часто переоценивают свои силы и возможности, и им кажется, что на самом деле жарко, слишком долго проводят время на улице и могут переохладиться», — добавила врач. Если во время прогулки стало холодно, то не стоит геройствовать. В этот момент необходимо зайти в помещение и согреться.

    Ранее врач-дерматолог Николай Арсентьев рассказал, как правильно носить защитную маску на морозе. Он подчеркнул, что СИЗ на холоде нужно менять чаще — хотя бы раз в полчаса. Разница температур на улице и под маской приводит к образованию конденсата, а это вредно для кожи.