Россиянам объяснили, как правильно носить маски в мороз

Если на улице мороз, то маски необходимо менять как можно чаще. Кроме того, врачи советуют каждые полчаса снимать средство защиты, чтобы не было проблем с кожей. При этом на улице маску можно надевать только в местах с большим количеством людей.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — привело РИА «Новости» слова врача-дерматолога, заведующего лечебно-диагностическим отделением клиники кожных и венерических болезней Сеченовского университета Николая Арсентьева.

Медик пояснил, что состояние кожи может ухудшится из-за эффекта «парника». Разница температур на улице и под маской приводит к образованию конденсата. Полностью отказаться от маски нельзя, поэтому стоит тщательней следить за своей кожей. Если появились проблемы, то лучше не заниматься самолечением, а отправиться к врачу. Арсеньев отметил, что до использования маски можно нанести на кожу легкий крем. При этом средство должно иметь доказанную эффективность и безопасность.

«Дышать воздухом без маски на улице можно и нужно. Но там, где есть скопление людей, маска необходима. Она действительно защищает», — подчеркнула профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Ранее оториноларинголог Владимир Зайцев предупредил, что во время зимней прогулки нужно следить за дыханием. Это поможет не простудиться. Кроме того, врач посоветовал брать с собой горячий чай, который поможет согреться на морозе.