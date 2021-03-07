Россиянам назвали варианты полезных начинок для блинов в Масленицу

Следующая неделя в России — масленичная, а значит практически в каждом доме на столе появятся блины. Альтернативой варению, сладким сиропам и жирным начинкам в них могут стать свежие ягоды и фрукты, а также сметана пониженной жирности.

Существует множество способов приготовления блинов, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости». Сейчас это блюдо часто готовят на завтрак, особенно по выходным и праздничным дням.

Однако, по словам, диетолога, для ежедневного употребления блины не очень подходят, поскольку из-за довольно высокого содержания жиров и сахара в составе являются относительно калорийным блюдом. Как заметила Стародубова, в среднем в 100 граммов блинов содержится 230 килокалорий. Кроме того, необходимо учитывать и то, с чем блины подаются к столу.

«Здоровой альтернативой сладким сиропам, варенью и жирным начинкам станут свежие ягоды и фрукты, сметана пониженной жирности», — считает диетолог.

В качестве начинки для фаршированных блинчиков хорошо подойдет нежирный творог, яблоки, припущенные с корицей, тушеная с грибами капуста или диетические сорта мяса и птицы, среди которых кролик, индейка или цыпленок.

Ранее Стародубова рассказала, что за один раз человек с нормальной массой тела может съесть 150-200 граммов блинов. При этом людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить.