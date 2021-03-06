Россиянам рассказали, сколько блинов за раз можно съесть в Масленицу

С понедельника россиян ждет масленичная неделя. Традиционным блюдом в эти дни станут блины. За один раз человек с нормальной массой тела может съесть 150-200 граммов блинов, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

«С учетом начинки и припека, обычно это три-четыре блинчика. Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить», — отметила врач в беседе с РИА «Новости».

При наличии заболеваний, подчеркнула Стародубова, допустимую порцию блинов нужно обсуждать с врачом.

Также диетолог рассказала, как сделать традиционное масленичное блюдо менее калорийным. Например, можно использовать кефир и молоко пониженной жирности, а пшеничную муку заменить на гречневую, полбяную или ржаную. Также уменьшить число калорий поможет меньшее количество сахара и желтков от яиц.

При этом диетолог отметила, что важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным — «около 200 килокалорий на 100 граммов».

Жителей Подмосковья в конце Масленой недели ждут массовые гулянья и праздники в каждом городском округе. В наступающие длинные весенние выходные можно отправиться в театры или музеи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Роспотребнадзор разрешил большие сборы людей для празднования. Но он также подчеркнул, что в общественных местах маску все же лучше надеть, даже если человек привился или переболел COVID-19.