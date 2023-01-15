Общество 15 января 2023, 08:50 Россиянам назвали условия льготного автокредитования в 2023 году Минпромторг России: кому причитается льготное автокредитование в 2023 году freepik

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Россияне могут в этом году могут приобрести автомобиль на льготных условиях. Минпромторг на своем официальном Telegram-канале перечислил, кому причитается льготное автокредитование.

Получить автокредит могут россияне, имеющие не менее одного ребенка; работники государственных медицинских организаций; граждане, которые ранее никогда не имели автомобиль в собственности; военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, и члены их семей; пенсионеры, ранее проходившие военную службу в вооруженных силах России и граждане, сдающие автомобиль в трейд-ин.

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«Под условия программы подпадают автомобили производства: АВТОВАЗ; УАЗ; ГАЗ; HAVAL (произведенные на заводе в Тульской области); Электромобили Evolute», — говорится в сообщении.

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В ведомстве рассказали, что льготный кредит можно оформить в банках: ВТБ, Совкомбанк, Ситилем, Росбанк, Открытие, Газпромбанк и Альфа-банк. При этом базовая скидка составит 20%, а для жителей ДФО — 25%. Скидка на электромобили российского производства составит 25% от цены электромобиля, но не более 625 тысяч рублей.

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