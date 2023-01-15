15 января 2023, 08:50
Россиянам назвали условия льготного автокредитования в 2023 году
Минпромторг России: кому причитается льготное автокредитование в 2023 году
Россияне могут в этом году могут приобрести автомобиль на льготных условиях. Минпромторг на своем официальном Telegram-канале перечислил, кому причитается льготное автокредитование.
Получить автокредит могут россияне, имеющие не менее одного ребенка; работники государственных медицинских организаций; граждане, которые ранее никогда не имели автомобиль в собственности; военнослужащие, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, и члены их семей; пенсионеры, ранее проходившие военную службу в вооруженных силах России и граждане, сдающие автомобиль в трейд-ин.
Реклама
«Под условия программы подпадают автомобили производства: АВТОВАЗ; УАЗ; ГАЗ; HAVAL (произведенные на заводе в Тульской области); Электромобили Evolute», — говорится в сообщении.
Реклама
В ведомстве рассказали, что льготный кредит можно оформить в банках: ВТБ, Совкомбанк, Ситилем, Росбанк, Открытие, Газпромбанк и Альфа-банк. При этом базовая скидка составит 20%, а для жителей ДФО — 25%. Скидка на электромобили российского производства составит 25% от цены электромобиля, но не более 625 тысяч рублей.
Ранее автоэксперт спрогнозировал рост спроса на подержанные европейские автомобили в России в 2023 году. Вячеслав Субботин перечислил причины, почему намечается такая тенденция.
Банки
Кредиты
Машины
Реклама
Реклама