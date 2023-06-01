Общество 01 июня 2023, 14:21 Россиянам дали рекомендации по отдыху в Турции этим летом Посол РФ в Турции посоветовал российским туристам покупать страховки и вести себя достойно Freepik

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Российским туристам нужно помнить о здоровье и безопасности во время поездок в Турцию летом 2023 года. Такие рекомендации дал посол РФ в этой стране Алексей Ерхов в интервью ТАСС.

Турция осталась самым популярным направлением для отдыха у россиян этим летом, сообщил RT. По словам Ерхова, советы по поездке в республику остались такими же, как и прежде. Посол убедительно попросил туристов не забывать оформлять медстраховки, поскольку это поможет избежать массы проблем.

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Дипломат рекомендовал следить за состоянием здоровья, поскольку в июле и августе на турецком юге очень жарко. Из-за высокой температуры воздуха могут обостриться сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания, предупредил Ерхов.

«Следует вести себя осторожно на воде, как в море, так и в бассейне, приглядывать за детьми. И на улице повнимательнее — уже есть 10 ДТП, из них два — со смертельным исходом», — обратил внимание посол.

Дипломат добавил, что иногда в соцсетях пишут о конфликтах российских туристов с отдыхающими с Украины, из Польши и других стран. По словам Ерхова, публикации в интернете не помогут защитить права в подобных случаях. Если случилось что-то противоправное, нужно немедленно обратиться в правоохранительные органы и генконсульство по телефону, отметил посол.

При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства Алексей Ерхов

Посол добавил, что туристам из России нужно, как и раньше, быть осмотрительными и соблюдать турецкие законы и обычаи. Дипломат посоветовал избегать ссор, особенно в местах, где распивают алкоголь.

Ранее издание Turizm Ajansi сообщило о сокращении числа рейсов из России в Турцию. По данным авторов, россияне из регионов стали реже летать в республику.