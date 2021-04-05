ЦБ повысил ключевую ставку. Что будет с кредитами и вкладами?

Банк России впервые с 2018 года поднял ключевую ставку. Регулятор увеличил ее размер с 4,25 до 4,5%. В том, почему было принято такое решение и что теперь будет с кредитами и вкладами, разбирался «360».

Простыми словами, ключевая ставка — это процент, под который коммерческие банки берут взаймы у главного банка страны. А потом, в свою очередь, выдают кредиты бизнесу и простым россиянам. И чтобы заработать, банки прибавляют свои проценты. Вот и получается: растет ключевая ставка, растут и остальные кредиты.

Но это еще не все. С 1 апреля перестают действовать кредитные льготы для заемщиков, пострадавших от пандемии коронавируса. Согласно рекомендациям ЦБ, с 20 марта 2020 года банки должны были по заявлению проводить реструктуризацию кредитов. То есть переносить сроки платежа, уменьшать его размер, предоставлять кредитные каникулы. С 1 апреля заемщики, заболевшие коронавирусом или потерявшие доход из-за пандемии, сделать этого не смогут.

Что будет?

Экономисты выделяют два варианта развития событий. В первом случае кредитные ставки вырастут быстрее депозитных. Объяснение простое: именно кредиты обеспечивают доход банков. И только после этого кредитные организации рассмотрят возможность увеличения процента по вкладам. Но все это чревато тем, что спрос на кредиты упадет. И ни о какой прибыли речи не пойдет. Поэтому часть экспертов считает, что сначала банки будут поднимать процент по депозитам — для привлечения средств населения на длительный срок. А в случае кредитования — продолжится борьба за качественного заемщика. Более того, рост процентных ставок будет зависеть от вида кредитования и не по всем продуктам будет одинаковым, пояснил «360» доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Что касается автокредитования, потребительского кредитования, здесь, безусловно, рост ставок будет заметнее, чем в сегменте ипотечного кредитования. Но, опять же, не будет такого взрывного роста процентных ставок. По кредитным картам — там в основном кредиты необеспеченные, вот здесь возможно, что ставки будут расти заметнее», — отметил эксперт.

Какие риски?

Риски могут возникнуть при досрочном погашении кредита или рефинансировании. В случае досрочного погашения вы можете не рассчитать свои силы. Например, сломается стиральная машина, а денег на новую уже нет, и тогда придется брать новый кредит. А он дороже. Если говорить о рефинансировании, то банк, скорее всего, предложит более низкую ставку, но при этом попросит дорогую страховку или сократит срок погашения. Таким образом, в обоих случаях долг не сократится, а вырастет.

Еще один риск связан с отказом в получении кредита. Опять же, Центробанк заявил о намерении ограничить кредитование физлиц. Такой законопроект уже на рассмотрении в Госдуме. У коммерческих банков может появиться квота на оформление необеспеченных кредитов, то есть к выбору заемщика они будут относиться дотошнее.

«Некоторые банки выдают кредиты без залога заемщикам с высокой кредитной нагрузкой. Тем самым получая риск дефолта заемщика. Это когда у клиента низкий доход, но при этом платежи превышают его доход», — объяснил руководитель консалтингового агентства Ибрагим Бадалов.

Эксперты сходятся в одном: заемщикам с хорошей кредитной историей и стабильным доходом проблемы не грозят. Но прежде, чем взять новый кредит, думать нужно в первую очередь о платежеспособности. Если долговая нагрузка окажется больше трети месячного дохода, то экономисты советуют от кредита отказаться. Для начала можно попробовать откладывать хотя бы четверть дохода на будущие покупки.