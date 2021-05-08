Россиянам назвали способ, который может обезопасить от телефонных мошенников

Только в одном случае телефонные мошенники перестанут названивать россиянам — когда за утечку начнут штрафовать компании, хранящие персональные данные. Об этом рассказал глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Одна из основных проблем, это то, что сейчас нет фактически никакой ответственности за утечку информации. Ну, утечка произошла, да и Бог с ней. Хотя, у нас есть и законодательство, тот же самый закон „О защите персональных данных“», — передало Ura.ru слова эксперта.

Он отметил, что реальная ответственность за невыполнение каких-либо пунктов этого закона довольно ничтожна. На компании могут наложены небольшие штрафы. Но это не побуждает их заниматься настоящей защитой персональных данных.

По словам ученого-криминалиста и эксперта в области информационной безопасности Виталия Вехова, компании, обладающие персональными данными россиян, надо мотивировать поощрениями со стороны государства. Тогда будет больше пользы. Он считает, что нужно либо рублем наказывать, либо поощрять, если в течение какого-то времени на компанию никто из клиентов в этом плане не жаловался.