Перечислены способы безопасного хранения денег

Одним из самых безопасных способов сохранения денег является регулярный перевыпуск банковской карты. В особенности, если человек опасается, что рассчитался ею на каком-либо подозрительном сайте. Иногда, мошенникам достаточно получить данные карты, чтобы украсть хранимые на ней деньги.

Об этом в беседе с радио Sputnik предупредила финансовый консультант, генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. Перевыпуск карты работает даже в том случае, если ее предшественница все-таки «засветилась».

«Если человек боится, можно блокировать карту каждый год. Карта выпускается на два-три года, ее можно бесплатно перевыпускать, так меняются данные карты, иногда сам номер», — посоветовала Никитина.

Она предложила держать средства на разных картах. Одну из них можно использовать исключительно для онлайн-покупок и расчетов.

Алена Никитина также посоветовала открыть сберегательный счет, для которого не нужна банковская карта. До него мошенникам добраться все равно не удастся.

По словам эксперта, универсальным способом сбережения денег является финансовый резерв в том банке, в который вам проще «дойти ногами». Его можно открыть и онлайн.

«Главное, чтобы доступ был оперативный, лучше открывать там, где у вас уже есть карта. Открывать на небольшой срок, желательно на полгода-год максимум, чтобы ликвидность была чуть повыше. Можно иногда открыть два депозита», — рассказала Никитина.

Она предложила также открыть один из них на полгода, а другой — на полтора. Так появится возможность каждый полгода снимать деньги, чтобы была выгодная процентная ставка и под рукой всегда были деньги.

Накопленные средства можно вложить в акции фондового рынка. Его минус в том, что он очень подвижен, и начинающему инвестору лучше оперировать небольшими суммами. С другой стороны, он доходен.

«Если человек не готов к фондовому рынку, в качестве фундамента лучше начать с облигаций, подкопить и потом инвестировать более агрессивно, покупая, например, акции», — резюмировала финансовый консультант.

Основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед» Павел Гужиков предложил россиянам откладывать не менее 10% от зарплаты. По его мнению, так будет легче создать сбережения.