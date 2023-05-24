Общество 24 мая 2023, 12:16 Россиянам назвали самые востребованные IT-специальности Плуготаренко: программист и разработчик стали самыми востребованными IT-специальностями Unsplash

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Программист и разработчик оказались наиболее востребованными профессиями в IT-сфере по итогам 2022 года. Об этом сообщил гендиректор АНО «Цифровая экономика», экс-глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко на Российском интернет-форуме.

«Понятно, что программист и разработчик — это самая востребованная сегодня IT-специальность», — заявил он.

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По словам Плуготаренко, некоторые IT-профессии, показавшие рост в 2022 году, стали неожиданностью. Среди них оказались разработчики мобильных приложений для отечественных операционных систем, «белые» хакеры, специалисты по работе с искусственным интеллектом и с большими данными.

Наибольшей востребованностью на рынке труда пользовались специалисты уровней Middle и Senior, то есть средней и высокой категории, добавил гендиректор АНО «Цифровая экономика». Начинающих профессионалов уровня Junior готовят очень много, и они не всегда подходят под запросы работодателя, пояснил экс-глава РАЭК.

«И это огромная проблема: где же брать тех, кто на ступеньку выше? Здесь в помощь и стажировки, и ускоренные курсы по профориентации, цифровой переквалификации и так далее», — подытожил Плуготаренко.

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер рассказал, за какой срок можно освоить профессию в IT. Он сообщил, что в этой сфере необходимо совмещать теорию и практику.