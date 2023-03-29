Интересное 29 марта 2023, 15:58 Создатель сайта Кремля Геллер рассказал, за какой срок возможно освоить IT Создатель сайта Кремля Геллер заявил, что на освоение IT требуется порядка четырех лет

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Чтобы освоить IT-специальность, необходимо потратить порядка четырех лет. Такой информацией поделился эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Кремля Артем Геллер. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, данная отрасль является уникальной. При изучении IT крайне важно совмещать теорию с практическими занятиями. Однако достичь профессионального уровня получится лишь в процессе полноценной работы.

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«Если же мы говорим о настоящих профессионалах, они рождаются уже в процессе работы. Это всегда специалисты узкого профиля», — рассказал Геллер.