Россиянам назвали отличительный признак натуральной икры

Роскачество нашло в большинстве образцов икры, которая продается в магазинах, кишечную палочку. Директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос пояснил «360», что простому обывателю определить качественный продукт будет непросто.

Никаких внешних признаков, которые помогли бы определить наличие в икре той же кишечной палочки, нет. Выявить ее реально только в лабораторных условиях.

«Единственный способ — бактериологический посев в лаборатории, а дальше — анализ тех культур, которые выросли», — заметил Ходос.

Если после того, как человек съел икру, у него началось расстройство желудка, возникли тошнота и рвота, то это может быть одним из признаков отравления. Но не гарантированно от икры или кишечной палочки.

В первую очередь Ходос посоветовал определить, настоящая это икра или имитированная. Понять, что не так с икрой, невозможно, если она упакована в жестяную банку.

«Можно окунуть несколько икринок в горячую воду. Если это настоящая икра, то вода несколько побелеет и помутнеет. Икринки станут белесыми. Если имитированная, то в горячей воде она просто растворится через несколько минут», — подчеркнул директор «Рыборазводного предприятия № 1».

При помощи лупы у настоящей икры можно рассмотреть жировой мешочек, хотя некоторые производители уже научились его имитировать. Цвет у натуральной икры всегда неравномерный, у икринок проглядываются кровеносные сосуды.

В преддверии Нового года специалисты Роскачества проверили 21 образец икры, из которых 17 оказались ненадлежащего качества. Кишечную палочку выявили в 15 образцах.