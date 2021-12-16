Роскачество нашло кишечную палочку в большинстве икры

Перед Новым годом Роскачество решило проверить один из самых любимых продуктов россиян для праздничного стола — икру. Результаты показали, что 17 из 21 образца были ненадлежащего качества. Исследование появилось на сайте организации, там же можно ознакомиться с полным списком марок.

Специалисты Роскачества обнаружили кишечную палочку в 15 образцах. В частности, в икре «Очень полезная». В продуктах двух других производителей нашли консервант уротропин, который является запрещенным.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что несоответствие продукта качеству по микробиологическим показателям связано с нарушением условий хранения. Она дала совет покупать икру в офлайн-магазинах, а не в интернете.

«Если в обычном супермаркете потребитель видит, где хранится икра, в отдельном холодильнике при температуре −4 градуса или на общей полке с другими продуктами, где температура выше, то в каких условиях хранится икра на складе, неизвестно», — сказала Саратцева.

Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова подчеркнула, что икра без консервантов существует, но такого продукта на рынке очень мало, он рассчитан на узкий круг покупателей.

Среди позитивных результатов организация отметила, что ни в одном из образцов икры не обнаружены пленки и сгустки крови. Везде заявленная масса соответствовала фактической. Специалисты посчитали лучшей икру от брендов «ВкусВилл», «Тунайча», Metro Chef.