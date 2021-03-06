Россиянам назвали опасную ошибку при парковке автомобиля

Во время перепадов погоды водителям стоит быть внимательными и не парковать автомобиль ночью в луже. Если вода замерзнет, то уехать с парковки станет непростой задачей.

Если лужа глубокая, то вода может достать до тормозных механизмов и прихватить колодки, говорится в материале портала «Автовзгляд». Тогда, даже если одна сторона машины будет находится на укатанном снегу, может случиться ситуация, когда колесо начнет буксовать, «раскапывая» снег до льда, при этом то колесо, которое в луже — с места не сдвинется.

В особо тяжелых случаях может понадобиться лом и лопата для того, чтобы разбить лед. Либо придется искать помощи у других автолюбителей и просить их потянуть машину тросом.

Барабанные задние тормоза и вовсе могут заклинить в такой ситуации, предупреждают авторы материала. Это произойдет, если при срыве колодки в попытке выехать из замерзшей лужи одна из них сорвется с креплений и заклинит весь барабан, который придется полностью перебирать.

Длительные попытки вырваться из ледяной ловушки, как указано в материале, могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач и порче ремня на машинах с вариатором.

Переход от зимы к весне — самое сложное время для автомобилистов. После обильных снегопадов приходит тепло и улицы «плывут». Но если поездка необходима, есть несколько правил, как ее лучше организовать.