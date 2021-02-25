Автомобилистам рассказали, как вести себя в снежной каше

После обильных снегопадов в московский регион пришло резкое потепление, и улицы «поплыли». О том, как вести себя автомобилистам в этот период, рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто.

«Самый главный совет: если есть возможность, воздержаться от использования личного автотранспорта, когда погода меняется и возможен снег, гололед и плохая видимость, лучше это сделать», — сказал автоэкспорт.

Переход от зимы к весне собеседник назвал самым сложным для автомобилистов. Но если поездка необходима, есть несколько правил, как ее лучше организовать.

«Скоростной режим должен соответствовать дороге. Требуется повышенная внимательность — может быть туман, гололед. Автомобилисты должны быть осторожны: плавное движение рулем, никаких резких торможений и резких поворотов, потому что может быть полоса льда», — советует Моржаретто.

Эксперт напомнил о необходимости держать достаточную дистанцию до впереди идущего автомобиля, избегать резких перестроений и включать ближний свет или противотуманные фары в условиях плохой видимости.

Говоря о дистанции, журналист отметил, что она должна позволять затормозить в случае чрезвычайной ситуации.

«Сейчас при движении с небольшой скоростью это может быть, условно говоря, пять метров, а когда скорость большая, наверное, надо больше держать, условно говоря, два-три корпуса автомобиля, как минимум», — пояснил он.