Общество 12 апреля 2023, 05:28 Россиянам назвали безвредные перекусы перед сном Диетолог Разаренова: орехи, авокадо и яйца являются самым безвредным перекусом на ночь Pxhere

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На ночь не стоит перекусывать продуктами с высоким содержанием углеводов, вместо этого лучше подобрать полезную еду. Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рекомендовала в беседе с радио Sputnik для перекуса перед сном выбирать продукты с «правильными» жирами и белковыми компонентами.

Разаренова отметила, что правильный режим питания предполагает отказ от поздних ужинов и перекусов. Особенно вредно, по ее словам, употреблять на ночь продукты, в составе которых высокое содержание углеводов.

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К таким продуктам относятся не только сладости, но также и крупы, макаронные изделия, крахмалистые овощи, фастфуд и алкоголь, предупредила диетолог.

Прием пищи на ночь может спровоцировать колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к ухудшению качества сна.

Если хочется перекусить перед сном, то лучше выбрать содержащие «правильные» жиры и белковые компоненты продукты.

«Костный бульон <…> орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки», — отметила Разаренова.

Также, по ее словам, подойдут авокадо, куриные или перепелиные яйца и травяной чай.

Врач-диетолог Алексей Ковальков ранее рассказал, как отличить психологический голод, который может привести к перееданию и набору лишнего веса, от реального. По его словам, при первом варианте голода человек хочет употребить конкретный продукт. Нередко психологический голод возникает спонтанно.