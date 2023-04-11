Здоровье 11 апреля 2023, 19:20 Врач Ковальков рассказал, как отличить психологический голод от реального Врач Ковальков заявил, что при психологическом голоде человек хочет съесть конкретную еду

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Психологический голод может привести к перееданию и набору лишнего веса. Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как отличить его от реального. Об этом сообщило радио Sputnik.

По словам специалиста, при обычном голоде человек просто испытывает желание поесть. При психологическом — хочет употребить конкретный продукт. При этом нередко психологический голод возникает спонтанно. Чаще всего в таких ситуациях человеку хочется съесть сладкую или калорийную еду.

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Если вы испытываете психологический голод, вам стоит посетить диетолога и психолога, написало РИА ФАН.