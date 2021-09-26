Россиянам напомнили, в каком случае мужчина может получить маткапитал

Право для мужчины получить материнский капитал в России появляется тогда, когда он единственный усыновитель первого ребенка, ранее не получал подобную господдержку и решение об усыновлении вступило в силу не ранее 1 января 2020 года. Об этом напомнила доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Капитанец.

Эксперт отметила, что мужчины могут получить маткапитал и на второго, третьего и последующего ребенка, если в этом случае решение об усыновлении вступило в силу с 2007 года.

«Если мужчина в установленном порядке признан в качестве единственного родителя детей, рожденных для него суррогатной матерью, а впоследствии вступил в брак и воспитывает своих детей в семье совместно с усыновившей (удочерившей) их супругой, он также может получить материнский капитал», — обращает внимание эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом в РПЦ вообще не поддерживают идею получения маткапитала семьями, в которых родились дети от суррогатных матерей. Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что таким семьям давать господдержку не стоит. По его словам, гораздо лучше вкладывать все эти средства в то, чтобы вылечить бесплодие у женщины. Он напомнил, что церковь в целом не благословляет суррогатное материнство.