РПЦ выступила против маткапитала для семей с суррогатными детьми

Зампред Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе выступил против материнского капитала для семей с детьми от суррогатных матерей. По его словам, деньги надо вкладывать в лечение бесплодия.

Ранее Минтруд начал готовить законопроект на эту тему, передала «Вечерняя Москва». Кипшидзе эту идею не посчитал удачной.

«Суррогатное материнство церковью не благословляется», — заявил он.

По этой причине нужно вложить деньги в лечение и профилактику бесплодия, уверен Кипшидзе. Также он добавил, что суррогатное материнство «создает и еще создаст множество нравственных и правовых коллизий, которые не способствуют решению задачи сбережения народа».

Отцы рожденных от суррогатных матерей детей смогут получать материнский капитал с 2022 года. Председатель республиканского отделения Союза отцов Юрий Соленов отметил, что эта мера нацелена на защиту прав ребенка.

Он отметил, что изменения связаны с суррогатным материнством. Некоторые семьи, которые по медицинским показаниям не могли иметь детей, обращались к услугам суррогатной матери. Но если мужчина в свидетельстве о рождении является отцом новорожденного ребенка, то материнское право доказывается через усыновление.