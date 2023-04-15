Общество 15 апреля 2023, 15:06 Россиянам напомнили срок хранения пасхальных яиц Врач Гинзбург отметил, что пасхальные яйца можно хранить максимум 12 часов РИА «Новости»

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Традиции окрашивать куриные яйца на Пасху и дарить их друг другу следуют многие. Зачастую продукт хранят после праздника, хотя употреблять его в пищу спустя определенное время небезопасно. Об этом в интервью радио Sputnik напомнил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Эти яйца часто лежат в качестве украшения на столе день, два, три. Этого ни в коем случае нельзя делать», — предупредил он.

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Сваренное вкрутую яйцо, добавил Гинзбург, необходимо съесть в течение 12 часов. Оптимальным вариантом врач назвал употребление его в пищу за шесть часов после приготовления.

Если убрать яйца в холодильник, срок их ранения увеличится до 36 часов. Хотя зачастую в холод их не убирают.

«Долго хранить продукт на столе, а потом уже после праздника обмениваться яйцами и дарить их небезопасно», — обратил внимание врач.

Гинзбург объяснил, что при длительном хранении яиц возникает риск развития различных пищевых инфекций.

Пасху православные христиане в 2023 году отметят 16 апреля. В храме Гроба Господня в Иерусалиме уже сошел Благодатный огонь.