Важное 15 апреля 2023, 15:05 Благодатный огонь сошел в Иерусалиме Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь в Великую субботу перед Пасхой. Об этом сообщил ТАСС.

На церемонию в храме Гроба Господня собрались более двух тысяч человек из разных стран мира. Давки в помещении не было. Вместимость храма составляет порядка 10 тысяч человек.

В этом году полиция Израиля приняла повышенные меры безопасности в Старом городе Иерусалима. Максимальным количеством участников молитвы в храме установили максимум 2,4 тысячи человек. Все они должны иметь специальные пропуска. Подобные меры вызывали протест в Иерусалимской православной церкви. Духовенство назвало подобные правила чрезмерными.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного получила свою частицу Благодатного огня. С ним представители ФАП отправились в аэропорт Бен-Гурион, чтобы улететь в Москву и доставить в столицу лампаду в ночь на воскресенье, 16 апреля.

Благодатный огонь сходит в часовне в центре храма Воскресения Христова — Кувуклии. Российская делегация присутствовала на торжественной церемонии.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург напомнил россиянам о сроке хранения пасхальных яиц.