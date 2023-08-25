Происшествия 25 августа 2023, 11:16 Пятеро москвичей попали в больницу, отравившись шаурмой в кафе Роспотребнадзор Москвы начал проверку после отравления 5 человек шаурмой в кафе РИА «Новости»

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На севере Москвы пять посетителей кафе «Бистро-24» отравились шаурмой и курами гриль. Их доставили в больницу с кишечной инфекцией, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что инспекторы сразу же приступили к эпидемиологическому расследованию. Во время проверки заведения специалисты нашли множество санитарных нарушений, из-за которых в пище могли появиться патогенные микроорганизмы.

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В частности, в кафе использовали продукты неизвестного производителя без маркировки на упаковке. Также сотрудники общепита не смогли предоставить товаросопроводительные документы. В итоге проверяющие забраковали больше 180 килограммов обезличенной продукции.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что шаурму и другие блюда готовили в отсутствии необходимых условий. Одну раковину использовали и для мытья рук, овощей, мяса и посуды. Помимо этого, в заведении не хватает холодильников, а соусы хранили без охлаждения.

«К работе допущен персонал, не имеющий личных медицинских книжек и не прошедший медицинские осмотры и гигиеническое обучение», — подчеркнули в ведомстве.

Из-за грубых нарушений кафе временно закрыли и опечатали. Административные материалы отправили в суд для принятия решения об административном приостановлении деятельности кафе.

Ранее число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 76. Трем пострадавшим меньше шести лет, шестерым — от семи до 14 лет, еще 10 отравившихся — подростки 15–17 лет.