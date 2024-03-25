Эксклюзив 25 марта 2024, 13:01 Россиянам напомнили правила безопасности на массовых мероприятиях Эксперт Евдокимов дал совет по обеспечению безопасности на массовом мероприятии Публичное достояние

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Во время посещения массовых культурных мероприятий гражданам необходимо заранее выяснить местоположение запасных выходов, чтобы быстро покинуть помещение в случае непредвиденных обстоятельств. Об этом «360» рассказал главный редактор газеты «Спецназ России» Павел Евдокимов.

«Чтобы обезопасить себя, нужно заранее посмотреть, где есть запасной выход и пути отхода на случай, если что-то произойдет, чтобы покинуть здание. Но тут тоже сложно прогнозировать, в Crocus City Hall люди пытались спрятаться в туалетах и погибли от удушья», — сказал он.

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Евдокимов отметил, что Crocus City Hall являлся крупнейшим объектом культурного назначения такого плана, который требовал соответствующих мер безопасности.

«Обеспечение безопасности должно было быть соответствующим. Насколько мы знаем, там работал ЧОП. Лицензированным сотрудникам нужно больше платить, тут все очень просто. Безопасность стоит дорого», — добавил главный редактор.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. В результате вооруженного нападения и последующего пожара погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.

Ранее стало известно, что на входах в ТЦ может появиться вооруженная охрана.