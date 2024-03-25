Общество 25 марта 2024, 09:10 Вооруженную охрану могут поставить на входы в ТЦ «Известия»: на входах в ТЦ может появиться вооруженная охрана РИА «Новости»

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На входах в российские торговые центры может появиться вооруженная охрана. Об этом «Известиям» сообщил глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

По его словам, речь идет о сотрудниках вневедомственной охраны, полиции, Росгвардии и ЧОП с лицензией на использование оружия. В начале недели могут появиться окончательные решения, направленные на усиление безопасности в торговых центрах.

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«Пока неясно насчет доступности ресурсов на осуществление такого плана. В Москве порядка 500 торговых центров, в каждом из которых около пяти-шести выходов, которые должен контролировать человек с оружием. Если задействовать частные охранные предприятия, то план может стать реалистичным», — сказал Шакиров.

Также он отметил, что на выходных посещаемость столичных торговых центров резко сократилась.

«Быстрого восстановления трафика ждать не стоит. После трагедии в „Зимней вишне“ он возвращался к прежним показателям около года», — добавил председатель союза.

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