Общество 10 марта 2023, 04:11 Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий Депутат Госдумы Бессараб: в апреле на 3,3% проиндексируют социальную пенсию freepik

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На 3,3% проиндексируют социальные пенсии россиян в апреле. Как рассказала сайту Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, повышение выплат коснется трех миллионов человек.

Депутат напомнила, что страховые пенсии проиндексировали в начале 2023 года на 4,8%. Теперь очередь социальных пенсий.

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«Социальная пенсия касается граждан, которые либо не работали, либо не смогли достичь необходимых показателей по страховому стажу и пенсионным коэффициентам», — сказала Бессараб.

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Она добавила, что такие пенсии часто получают те, у кого были слишком маленькие зарплаты или те, кто трудился в теневом секторе экономики. В целом таких в нашей стране более трех миллионов людей.

Ранее сообщалось, что на индексацию социальных пенсий из федерального бюджета выделят около 15,5 миллиарда рублей.

Бессараб также напомнила, что в октябре этого года проиндексируют военные пенсии. Они вырастут сразу на 10,5%.