10 марта 2023, 04:11
Россиянам напомнили об индексации социальных пенсий
Депутат Госдумы Бессараб: в апреле на 3,3% проиндексируют социальную пенсию
На 3,3% проиндексируют социальные пенсии россиян в апреле. Как рассказала сайту Ura.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, повышение выплат коснется трех миллионов человек.
Депутат напомнила, что страховые пенсии проиндексировали в начале 2023 года на 4,8%. Теперь очередь социальных пенсий.
Реклама
«Социальная пенсия касается граждан, которые либо не работали, либо не смогли достичь необходимых показателей по страховому стажу и пенсионным коэффициентам», — сказала Бессараб.
Реклама
Она добавила, что такие пенсии часто получают те, у кого были слишком маленькие зарплаты или те, кто трудился в теневом секторе экономики. В целом таких в нашей стране более трех миллионов людей.
Ранее сообщалось, что на индексацию социальных пенсий из федерального бюджета выделят около 15,5 миллиарда рублей.
Бессараб также напомнила, что в октябре этого года проиндексируют военные пенсии. Они вырастут сразу на 10,5%.
Пенсия
Пенсионеры
Реклама
Реклама