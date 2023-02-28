Деньги 28 февраля 2023, 20:08 Социальные пенсии решили проиндексировать в апреле на 3,3% Минтруд России предложил доиндексировать социальные пенсии на 3,3% с 1 апреля РИА «Новости»

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Минтруд выступил с предложением повысить социальные пенсии россиян на 3,3% с 1 апреля. Всего за год эти выплаты вырастут на 13,6%. Соответствующий проект вынесли на общественное обсуждение, сообщила пресс-служба министерства.

«Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год — 1 апреля. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента проиндексировали на 10%. С 1 января прожиточный минимум вырос еще на 3,3%», — отметили в ведомстве.

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Заместителя министра труда и социальной защиты Андрей Пудов отметил, что с 1 апреля по аналогии с прожиточным минимум на 3,3% возрастут социальные пенсии, которые каждый год увеличивают по росту прожиточного минимума.

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На индексацию социальных пенсий планируют направить из федерального бюджета около 15,57 миллиарда рублей до конца текущего года. Благодаря индексации уровень пенсионного обеспечения повысится у четырех миллионов человек.

Президент Владимир Путин ранее утвердил пенсионные нормы в новых регионах России с 1 марта. Пенсии будут выплачивать в заявительном порядке.