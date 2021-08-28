Россиянам напомнили о важных законах, которые вступают в силу в сентябре

В России в сентябре вступят в силу важные законы. Об этом в своем Telegram-канале напомнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Речь идет о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С 1 сентября такие больничные будут оплачиваться по-новому. Размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка.

«С 1 июля уже вступили в силу законы о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей. Второй закон — о „гаражной амнистии“», — написал Володин.

Он объяснил, что большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются, но юридически они никак не оформлены. Из-за этого они не могут быть проданы или переданы по наследству. Теперь россияне смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Еще в России появится Единый регулятор азартных игр, который будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе в Сети. Эти сведения будут направлены в правоохранительные органы.

Важное изменение касается студентов. Теперь у них появится возможность получать несколько квалификаций одновременно, менять учебный профиль после второго курса и переходить на другие факультеты.