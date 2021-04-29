«Гаражная амнистия» в Подмосковье: подробности и нюансы

Мособлдума провела круглый стол, в ходе которого обсудила реализацию федерального закона о «гаражной амнистии». Мероприятие провели по поручению председателя областной думы Игоря Брынцалова.

Госдума приняла закон о «гаражной амнистии». Он позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин рассказал, что когда разрабатывался федеральный законопроект, областная дума предложила свою поправку: включить наследников бывших членов гаражных кооперативов в число лиц, которые имеют право в упрощенном порядке оформить гараж в собственность. Предложение было принято.

Условия «гаражной амнистии»

Заместитель министра имущественных отношений Московской области Светлана Колчерина рассказала, что воспользоваться упрощенным порядком смогут граждане, которые используют гараж, являющийся объектом капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, при условии, что участок был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией, был образован из земельного участка, предоставленного или выделенного гаражному кооперативу.

Гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Под «амнистию» не попадают:

самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах;

гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года).

При «амнистии» в собственность оформляется весь объект — как гараж, так и земля.

Плюсы «гаражной амнистии»

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отметил следующие плюсы для собственников:

станут доступными и безопасными сделки купли-продажи объектов;

владельцы не будут опасаться сноса;

в случае, если земля понадобится для возведения дорог или других объектов, владелец получит компенсацию.

Поскольку объекты будут стоять на учете, можно будет начислять налог на землю и имущество. Размер налоговой ставки в отношении гаражей составляет не более 0,1%, в отношении земельного участка — не более 1,5% от кадастровой стоимости.

Замруководителя УФНС России по Московской области Александр Комзов отметил, что на сегодняшний день налоговая нагрузка на один гаражный объект составляет в среднем 393 рубля.

Как оформить гараж

Для того, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», владельцу необходимо будет обратиться в орган местного самоуправления или в МФЦ, подать заявление о предоставлении (а при необходимости и образовании) участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения объектом.

Снос гаражей

Член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Павел Максимович сообщил, что по некоторым кооперативам уже есть решение суда о сносе, в то время как «гаражная амнистия» вступает в силу только в сентябре. Замминистра имущественных отношений Подмосковья Светлана Колчерина отметила, что все решения суда должны быть исполнены.

Наложение участков

Павел Максимович также рассказал, что в некоторых случаях кооперативы оформили участки, но происходит наложение — и Росреестр дает отказ в регистрации.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Владимир Бирюков пояснил, что заявитель сам заинтересован, чтобы границы не пересекались. В этом случае кадастровым инженером формируется межевой план по устранению пересечений.

Все озвученные вопросы и предложения будут направлены в профильные министерства Московской области для их дальнейшей проработки, уточнили на заседании.