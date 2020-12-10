Россиянам напомнили о штрафах за затертые автомобильные номера

За нечитаемые номера на авто водителей ждет ответственность. Иногда отделаться можно предупреждением или штрафом, в отдельных случаях не исключено более серьезное наказание — вплоть до лишения прав.

Затертыми по закону считают номера, если на них невозможно распознать даже одну букву или цифру. Об этом агентству «Прайм» рассказала председатель коллеги адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим.

«Для светлого времени суток такое требование относится и к заднему, и к переднему номеру. А для темного времени суток — только для заднего», — уточнила она. Максимальное расстояние, с которого может не читаться знак, равняется 20 метрам.

Иногда номер затирается без воли и желания водителя — из-за снега или налипшей грязи. В таком случае инспектор ГИБДД либо вынесет предупреждение, либо выпишет небольшой штраф — 500 рублей. Обычно сотрудники Госавтоинспекции просят очистить номер на месте. И если водитель исполняет просьбу без скандала, штрафную квитанцию просто не выписывают.

Затирают или видоизменяют номера порой намеренно. В таком случае автомобилисту грозит штраф до пяти тысяч рублей или лишение права управлять транспортным средством на срок от одного до трех месяцев.

«Видоизмененным считается госномер, у которого хотя бы одна цифра или буква заклеена. Или когда он изменен иным способом, из-за которого этот знак невозможно идентифицировать», — пояснила Сулим.

В подобной ситуации избежать ответственности, предусмотренной статьей 12.2 КоАП РФ, получится вряд ли.