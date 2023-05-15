Общество 15 мая 2023, 04:49 Россиянам напомнили о праздничных выходных в июне Россияне будут отдыхать в июне девять дней РИА «Новости»

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Россияне будут отдыхать в июне девять дней, включая День России. Переноса праздничных и выходных дней в этом месяце не будет.

Работающие по пятидневке отдохнут 3, 4, 10, 11 и 12 июня. Последние выходные придутся на 24 и 25 числа. День России в этой череде станет дополнительным выходным. Сокращенных предпраздничных дней в июне тоже не будет.

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На июнь приходятся еще несколько праздников. День защиты детей отмечается в первый день лета, 27 июня — День молодежи, на 14 июня придется День донора, на 18 — День медработника. На эти праздники выходные не предусмотрены, но к ним приурочены торжественные мероприятия.

В Санкт-Петербурге 24 июня состоится главный праздник выпускников — «Алые паруса». Сотни школьников примут участие в грандиозном водном спектакле на Неве и под залпы проводят судно.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 18 по 21 мая проведут гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест». Участие в нем примут более 40 ресторанов.