Москва 14 мая 2023, 11:29 Гастрономический фестиваль стартует на ВДНХ 18 мая ВДНХ примет гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест» с 18 по 21 мая РИА «Новости»

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На ВДНХ с 18 по 21 мая проведут гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест». Участие в нем примут более 40 ресторанов, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

На площади Промышленности посетителей познакомят с кухней разных регионов России и других стран, а в барной зоне — с культурой российского виноделия и пивоварения.

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На площадке «Сделано в Москве» предложат попробовать продукты питания и приобрести товары для дома лучших производителей столицы.

Обновленный «Гастрономический путеводитель по ВДНХ» презентуют 19 мая. Благодаря ему, посетителям выставки легче сориентироваться и выбрать для себя подходящее заведение, чтобы перекусить.

В этот же день наградят знаками отличия «ВДНХ рекомендует» точки общепита, которых признали лучшими в номинациях «Самое атмосферное кафе», «Лучшее место для праздника», «Кафе с лучшим видом», «Национальная кухня», «Самое романтичное заведение».

Гостей ждут на фестивале 18 мая — с 15:00 до 20:00, а с 19 по 21 мая — с 11:00 до 22:00. Его подробную программу представили на сайте выставки.