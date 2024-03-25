Общество 25 марта 2024, 16:35 Россиянам напомнили о правилах по выявлению фейков в соцсетях МЧС и Лига безопасного интернета выпустили памятку по выявлению фейков РИА «Новости»

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Памятку по выявлению фейков и провокационной информации для россиян выпустило МЧС при поддержке Лиги безопасного интернета. Особое внимание авторы попросили уделить пользователей социальных сетей, так как именно эти площадки злоумышленники используют чаще всего.

Не стоит доверять информации, когда ее источник сложно установить. Обычно авторы фейков ссылаются на знакомых или родственников. При этом они просят максимально распространить свое сообщение, якобы содержащее секретную информацию или сведения об угрозе жизни и здоровью большого числа людей. При этом проверить представленные данные пользователь обычно не может.

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При появлении таких сообщений россиян попросили дожидаться подтверждения или опровержения такой информации от официальных служб.

Если же пользователь выявил фейк самостоятельно, то вместе со скриншотами и ссылками данные автора лучше переслать в полицию или Роскомнадзор. Кроме того, на приславшего недостоверные сведения необходимо пожаловаться администрации платформы.

Особенно внимательно в общении с виртуальными незнакомцами необходимо быть детям. О каждом случае необычной просьбы лучше сообщать родителям. При этом маме и папе маленьких пользователей социальных сетей лучше взять сетевое общение ребенка под контроль.

После теракта в Crocus City Hall по Сети распространилась фейковая информация об участниках нападения. Так, ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения о розыске трех уроженцев Ингушетии. Все они оказались участниками террористической группировки, ликвидированной еще в начале марта.