Происшествия 23 марта 2024, 11:52 Фейк: трех уроженцев Ингушетии заподозрили в причастности к теракту в Подмосковье Данные о подозреваемых в теракте уроженцах Ингушетии оказались фейком Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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В Сети появилась информация о том, что троих уроженцев Ингушетии якобы объявили в розыск по подозрению в причастности к теракту в Подмосковье. Информацию проверил «360».

Фейк

В Telegram-канале Newsweek появился пост, в котором со ссылкой на другой канал сообщалось о розыске троих уроженцев Ингушетии. Назывались их имена, фамилии и годы рождения.

Правда

Как оказалось, именно этих людей ликвидировали во время контртеррористической операции в Карабулаке 2-3 марта 2024 года. Об этом писал «Московский комсомолец». Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоэтажке. Всего ликвидировали шесть человек, связанных с ИГИЛ*. Их личности раскрыли 4 марта. Мирные жители и силовики во время ЧП не пострадали, сообщала Lenta.ru.

Очевидно, названные боевики никак не могли быть причастны к атаке в Crocus City Hall.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

* Запрещенная в России террористическая организация.